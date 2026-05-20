Izložba radova studenata Visoke tehničke škole strukovnih studija u SKC Fabrici

NOVI SAD - Izložba radova studenata Visoke tehničke škole strukovnih studija u Novom Sadu „Vizuelnost i dizajn" biće otvorena danas u 18 časova u SKCNS Fabrici (Bulevar despota Stefana 5), a postavka će moći da se pogleda do 29. maja, radnim danima od 10 do 15 časova.

U pitanju je tradicionalna studentska izložba, organizovana u saradnji Ustanove studentski kulturni centar u Novom Sadu i Akademije strukovnih studija Novi Sad – Odsek Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu. Tematski okvir izložbe obuhvata oblasti vizuelnog identiteta, plakata, knjižnog i novinskog dizajna, crteža, signuma, piktograma, primenjene fotografije, kao i idejna rešenja, prototipove i makete industrijskih proizvoda. Kroz ove segmente,