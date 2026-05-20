Jevtić: Hapšenja u Gračanici presedan i pokušaj Kurtija da podrži Rašića pred izbore

ŠTRPCE - Potpredsednik Srpske liste Dalibor Jevtić ocenio je danas da hapšenje Srba u Gračanici predstavlja presedan i direktan pokušaj Aljbina Kurtija da pruži političku podršku ministru u vladi privremenih prištinskih institucija Nenadu Rašiću pred predstojeće izbore zakazane za 7. jun.

"Nigde u svetu se ne dešava da zbog unutrašnjih disciplinskih mera u nekim institucijama neko šalje policiju sa dugim cevima i zatvara direktore i rukovodioce tih institucija kako bi na taj način sproveli nešto što se inače već neko vreme sprovodi, a to je institucionalno nasilje", kazao je Jevtić za Radio Beograd. Jevtić je ukazao na to da je Nenad Rašić, kako je rekao, traženjem privođenja zaposlenih u srpskim obrazovnim i zdravstvenim ustanovama, načinio korak