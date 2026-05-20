Nestvarna pobeda Niksa, Klivlend prokockao 22 poena viška u poslednjoj četvrtini

NJUJORK - Košarkaši Njujork niksa pobedili su Klivlend kavalirse 115:104 posle produžetka u prvom meču finala Istočne konferencije NBA lige, iako su sredinom poslednje četvrtine gubili 22 poena razlike.

Junak velikog preokreta bio je Džejlen Branson, koji je meč završio sa 38 poena i predvodio Nikse do jednog od najvećih povrataka u istoriji plej-ofa. Klivlend je tokom većeg dela utakmice kontrolisao igru i na manje od osam minuta do kraja vodio sa 93:71, delovalo je da sigurno korača ka trećoj uzastopnoj pobedi u gostima u plej-ofu. Ipak, tada je usledila serija Njujorka. Branson je agresivnim prodorima pokrenuo nalet domaćina, koji su napravili seriju 18:1 i