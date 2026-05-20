Novi protest u Gračanici: Građani pružili podršku uhapšenim srpskim direktorima

GRAČANICA - Veliki broj građana okupio se danas na mirnom protestu ispred policijske stanice u Gračanici, kako bi pružio podršku za sedam uhapšenih osoba srpske nacionalnosti, među kojima su i direktori lokalnih zdravstvenih i obrazovnih ustanova.

Protestu su prisustvovali predstavnici lokalnih samouprava, zdravstveni i prosvetni radnici, kao i brojni građani. Jedan od učesnika današnjeg skupa, Miloš Rašić, istakao je da je došao kako bi pružio podršku svom narodu na Kosovu i Metohiji i državi Srbiji. "Ovde sam da podržim svoje građane, svoj narod i da budem uz njih. Bio sam uvek uz njih i uvek ću biti. Očekujem da ćemo opstati i ostati na svom ognjištu. I majka Srbija uvek reaguje na naša pojavljivanja i na