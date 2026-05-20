Osumnjičenom za ubistvo 19-godišnjeg Drnišanina određen pritvor od mesec dana

ZAGREB - Kristijanu Aleksiću, osumnjičenom za ubistvo 19-godišnjeg Luke u Drnišu u Hrvatskoj, određen je istražni pritvor u trajanju od mesec dana.

Protiv Aleksića otvorena je istraga zbog dva krivična dela, odnosno zbog teškog ubistva i ilegalnog posedovanja i izrade oružja, javlja Index.hr. Aleksiću je pritvor određen zbog opasnosti od bega, mogućnosti ponavljanja krivičnog dela i opasnosti da bi boravkom na slobodi mogao da utiče na istragu. Ročište u Županijskom sudu u Šibeniku trajalo je svega 20 minuta, a Aleksić je pre odluke o pritvoru dva sata davao iskaz u Županijskom državnom tužilaštvu. On je