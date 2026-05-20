Poslanici Skupština Srbije nastavljaju raspravu o amandmanima na set izbornih zakona

BEOGRAD - Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju danas u 10 sati sednicu na kojoj razmatraju amandmane na izmene seta izbornih zakona kojima se ispunjavaju preporuke ODIHR-a sa ciljem poboljšanja izbornih uslova.

Poslanici su prošle sedmice završili načelnu raspravu o izmenama seta izbornih zakona, koje je predložio poslanik SNS Miroslav Petrašinović i prešli na raspravu o amandmanima, a završili su pretres u pojedinostima na dopune Zakona o izboru predsednika Republike. Osim Zakona o izboru narodnih poslanika i Zakona o izboru predsednika Republike, na dnevnom redu su i predlozi za izmenu Zakona o lokalnim izborima i predlozi izmena i dopuna Zakona o Ustavnom sudu. Na set