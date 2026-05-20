Poslanici Skupštine prešli na raspravu po amandmanima na izmene Zakona o lokalnim izborima

BEOGRAD - Poslanici Skupštine Srbije završili su danas raspravu po amandmanima na izmene Zakona o izboru narodnih poslanika i prešli na raspravu po amandmanima na izmene Zakona o lokalnim izborima.

Tokom rasprave o amandmanima na izmene Zakona o izboru narodnih poslanika, poslanici opozicije ponovili su kritike na predloge izmena tog zakona, tvrdeći da su izmene kozmetičke, a ne suštinske i da se njima neće poboljšati izborni uslovi. Poslanik Stranke demokratske akcije Ahmedin Škrijelj zatražio je uvođenje elektronske identifikacije i video-nadzora na biračkim mestima. Poslanik Mi snaga naroda Borislav Antonijević takođe je zatražio uvođenje video nadzora i