Protest radnika Doma zdravlja u Gračanici zbog hapšenja srpskih direktora, u Lipljanu skup podrške uhapšenima (VIDEO)

GRAČANICA - Radnici Doma zdravlja u Gračanici okupili su se jutros ispred ove zdravstvene ustanove kako bi izrazili nezadovoljstvo zbog jučerašnjeg hapšenja petoro Srba, direktora zdravstvenih i obrazovnih ustanova na području opštine Gračanica.

Radnici su se na sat vremena okupili obučeni u bele mantile i prekinuli rad, nakon čega su se vratili na svoja radna mesta. U Gračanici je u utorak privedeno petoro Srba zbog sumnje da su navodno počinili krivično delo "kršenje slobodnog opredeljenja birača", a iz tužilaštva privremenih institucija u Prištini saopšteno je da su oni privedeni nakon tvrdnji ministra za zajednice i povratak u tehničkom mandatu Nenada Rašića o navodnim pretnjama biračima pred izbore 7.