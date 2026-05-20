Putin dočekan svečanom topovskom vatrom na glavnom trgu u Pekingu, dočekao ga Si

PEKING - Ruski predsednik Vladimir Putin, koji je započeo posetu Kini, dočekan je danas na pekinškom trgu Tjenanmen svečanom topovskom vatrom.

Kineski predsednik Si Đinping lično je dočekao Putina ispred Velike kuće naroda, gde će se održati njihovi razgovori, prenosi agencija RIA Novosti. Nakon toga, topovi smešteni na glavnom kineskom trgu ispalili su nekoliko salvi u čast ruskog lidera. Nakon zvanične ceremonije dobrodošlice ruskog predsednika i ruske delegacije na Tjenanmenu, Putin i Si će održati razgovore u Velikoj sali naroda. Lideri Rusije i Kine razmotriće ceo spektar bilateralnih odnosa,