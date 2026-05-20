Vučić: Odlučio sam da prisustvujem samitu EU-Zapadni Balkan u Tivtu; Dobar razgovor sa Zelenskim

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je odlučio da prisustvuje samitu Evropska unija - Zapadni Balkan koji će biti održan u Tivtu početkom juna.

On je novinarima u Palati Srbija rekao i da bi danas posle podne trebalo da obavi telefonski razgovor sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim. - Otvoren i dobar razgovor sa Zelenskim o evropskom putu i unapređenju saradnje Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas telefonom sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim i istakao da su imali otvoren i dobar razgovor o bilateralnim odnosima, evropskom putu Srbije i Ukrajine i unapređenju