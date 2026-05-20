Završena Skupština Srbije, usvojeni izborni zakoni

BEOGRAD - Poslanici Skupštine Srbije završili su danas treću sednicu redovnog prolećnog zasedanja, na kojoj je usvojen set izbornih zakona, Odluka o izmenama Odluke o sastavu stalnih delegacija Narodne skupštine u međunarodnim parlamentarnim institucijama i Odluka o izmeni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije.

Skupština je usvojila dopunu Zakona o izboru predsednika Republike, izmene i dopune Zakona o izboru narodnih poslanika, izmene i dopune Zakona o lokalnim izborima i izmene i dopune Zakona o Ustavnom sudu. Ove izmene i dopune zakona predložio je poslanik Srpske napredne stranke Miroslav Petrašinović. Zakon o izboru narodnih poslanika uvodi novine u skladu sa preporukama ODIHR-a, kao što je obavezna obuka za rad članova izbornih komisija i biračkih odbora koju će