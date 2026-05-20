Više od 47.000 radnika Samsunga sprema se za štrajk zbog neuspjeha pregovora o plaćama

SEUL - Štrajk u kojem sudjeluje više od 47.000 radnika Samsung Electronicsa započet će u četvrtak nakon što su propali pregovori o plaćama između tvrtke i sindikata, što je dovelo do pada dionica južnokorejskog giganta u proizvodnji čipova za 3%.

Sindikat je pristao na prijedlog o posredovanju južnokorejske Nacionalne komisije za radne odnose, ali ga je Samsung Electronics odbio, priopćilo je vladino tijelo. Choi Seung-ho, glasnogovornik sindikata, rekao je u srijedu da je Samsung zatražio više vremena za pregovore. Međutim, tvrtka je u srijedu u 11 sati po lokalnom vremenu izjavila da "nikakva odluka nije donesena", rekao je Choi, što je dovelo do zastoja. "Izražavamo duboko žaljenje što je proces nakon