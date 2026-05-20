Hitna pomoć: Muškarac teško povređen u saobraćajnoj nezgodi kod zgrade BIGZ-a u Beogradu

Jedan muškarac teško je povređen u saobraćajnoj nezgodi koja se sinoć dogodila u Bulevaru vojvode Mišića kod zgrade BIGZ-a, rečeno je Beti u Hitnoj pomoći.

U saobraćajnoj nezgodi učestvovali su automobil i autobus, a teško povređeni 50-godišnji vozač automobila prevezen je u Urgentni centar, dok je vozaču autobusa pomoć pružena na licu mesta. Ekipe Hitne pomoći intervenisale su 103 puta, od čega 12 na javnim mestima. Za pomoć su se najčešće javljali hronični bolesnici.