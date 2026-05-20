Ministar Izraela pod međunarodnom osudom zbog zlostavljanja aktivista flotile za Gazu

Izraelskog ministra za državnu bezbednost Itamara Ben-Gvira žestoko su danas kritikovali i premijer Izraela Benjamin Netanjahu i vlasti drugih država zbog snimka koji je objavio kako se ruga privedenim aktivistima međunarodne Humanitarne flotile Sumud za Gazu i govori im da bi trebalo da budu kažnjeni dugotrajnim zatvorom.

Flotila sa humanitarnom pomoću za Pojas Gaze pokušala je da probije izraelsku blokadu te palestinske oblasti, razorene ratom Izraela i Hamasa. U tome ju je osujetila izraelska mornarica i uhapsila 430 aktivista. Premijer Benjamin Netanjahu je izjavio da Izrael, sa jedne strane, ima svako pravo da zaustavi „provokativne flotile pristalica Hamasovih terorista“, ali da način na koji je Ben-Gvir postupao sa aktivistima flotile „nije u skladu sa vrednostima i normama