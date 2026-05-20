Poznate sudije za novi "večiti derbi"

Košarkaši Crvene zvezde i Partizana u četvrtak od 20 časova u "Pioniru" igraju drugu utakmicu polufinalne serije plej-ofa AdmiralBet ABA lige, a domaćin će biti crveno-beli.

Partizan je u prvoj utakmici pred svojom publikom u "Beogradskoj areni" nadigrao "večitog" rivala i poveo sa 1:0 u seriji koja se igra u dve dobijene, pa bi eventualnim trijumofom sutra overio plasman u finale, dok se Zvezda nada "majstorici". AdmiralBet ABA lige odredila je sudije drugog "večitog derbija" u polufinalu. Glavni sudija biće Slovenac Saša Pukla, a pomagaće mu sunarodnik Sašo Petek i Crnogorac Igor Dragojević.