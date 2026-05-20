Moskva i Peking kroje novi poredak: Deklaracija kao šamar zapadnoj hegemoniji

„Zakon džungle“ o kome govore Putin i Si je situacija "ko jači, taj tlači", bilo da preuzme resurse ili drugog stavi pod svoj ekonomski ili politički uticaj. Svedoci smo pretnji koje Amerikanci neprekidno upućuju raznim državama, pa i saveznicima. Poruke samita i potpisana Deklaracija potvrđuju liderstvo Rusije i Kine u izgradnji multipolarnog sveta.

Ovo za Sputnjik, ocenjujući susret ruskog i kineskog predsednika, Vladimira Putina i Si Đinpinga u Pekingu, kaže prof. dr Dragana Mitrović sa Fakulteta političkih nauka: Samit ruskog predsednika i kineskog lidera rezultirao je usvajanjem temeljne Deklaracije o uspostavljanju multipolarnog sveta, dokumenta od gotovo 50 stranica koji praktično predstavlja zajednički manifest dveju supersila protiv zapadne hegemonije. Odnosi Moskve i Pekinga, kako je konstatovano,