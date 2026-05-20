Luka Pavlović nadomak senzacionalnog uspeha, Srbina pobeda deli od glavnog žreba Rolan Garosa

Srpski teniser koji nastupa pod zastavom Francuske, Luka Pavlović nalazi se nadomak velike senzacije na Rolan Garosu, pošto mu pobeda nedostaje da se nađe u glavnom žrebu turnira u Parizu nakon što je danas savladao 135. tenisera na svetu Tomasa Bariosa Veru iz Čilea - 2:1 (6:2, 6:7, 6:2).

Luka Pavlović je trenutno inače 240. teniser na planeti, vodi poreklo iz Srbije, a ovaj momak je dosta dugo živeo u Beogradu. Ipak, odlučio se da reprezentuje Francusku u kojoj proveo najveći deo svog života. Rođen je 2000. godine, a u martu je napunio 26 godina. Danas je u kvalifikacijama izbacio 22. nosioca, a prethodno je u prvoj rundi bio bolji, takođe u tri seta, od britanskog rivala Harija Vendelkelna. Kako bi se na kraju eventualno domogao glavnog žreba