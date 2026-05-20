Mario Hezonja: „Fajnal-for je najvažniji košarkaški turnir na svetu“

Košarkaš Real Madrida Mario Hezonja istakao je pred Fajnal for Evrolige da je njegov tim dolazi spreman i sa jasnim ciljem – da osvoji novu titulu prvaka Evrope.

Hrvatski reprezentativac naglasio je da pritisak ne sme da utiče na ekipu. - Verujem da je ekipa u dobroj formi, spremna i pripremljena da odigra na visokom nivou protiv Valencia Basket - rekao je Hezonja za klupsku televiziju Real Madrida i dodao: - Ovo je najvažnij ikošarkaški turnir na svetu. Moramo tamo da odemo sa ciljem da pobedimo, ali bez opterećenja pritiskom, jer pritisak nikada ne donosi ništa dobro. Moramo da igramo sa strašću, da budemo potpuno