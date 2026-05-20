Nove folklorne nošnje za decu u srpskim enklavama na Kosovu i Metohiji

Nove folklorne nošnje koje je donirala humanitarna organizacija "Solidarnost za Kosovo" stigle su u srpske enklave na Kosovu i Metohiji i podeljene deci iz kulturno-umetničkih društava "Mladost" iz Donje Gušterice i "Dobrotinsko prelo" iz Dobrotina.

Osnivač humanitarne organizacije "Solidarnost za Kosovo" Arno Gujon, koji zbog zabrane ulaska na Kosovo i Metohiju nije mogao lično da bude sa volonterima, izjavio je da su oni uručili nošnje specijalno krojene za decu iz ovih kulturno-umetničkih društava. "U srpskim enklavama na Kosovu deca često nemaju mnogo mogućnosti za sport, igru i druge vannastavne aktivnosti. Zato su kulturno-umetnička društva mnogo više od folklora, ona su mesto druženja, igre i zdravog