Vaše malo nekome znači mnogo: Evo gde danas možete dati krv

Dobrovoljni davaoci krvi ovu dragocenu tečnost danas mogu dati na ovim lokacijama: Zvezdara, ЈKP Gradska čistoća 9-14č Novi Beograd, Beogradske elektrane, autobus 9-13č Obrenovac, Termoelektrana Nikola Tesla A 8-13č Petrovac, Crveni krst 9-14č Šabac, Kulturni centar 9-15č Ko sve može dati krv? Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da