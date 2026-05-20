Japan pogodio zemljotres jačine 5,9 stepeni: Potres trajao dugo, ljudi prijavljivali snažno podrhtavanje (video)

JAPANSKI arhipelag Rjukju danas je pogodio zemljotres jačine 5,9 stepeni po Rihterovoj skali, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Foto: X/기상청 지진화산정보서비스 Epicentar zemljotresa bio je na otvorenom moru, na dubini od 50 kilometara i udaljen 142 kilometra od Okinave. Za sad nema izveštaja o povređenima ili materijalnoj šteti. M5.9 quake strikes near Okinawa’s main island More news: https://t.co/bZpiKm94yl pic.twitter.com/YSOsZZb1wS — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) May 20, 2026 Nije izdato upozorenje na opasnost od cunamija. Prema izjavama očevidaca objavljenim na sajtu EMSC, potres je trajao