"Moramo da otvorimo ormuz" Tramp zapretio: Ili će biti sporazuma ili ćemo "završiti posao" u Iranu

IRANSKA mornarica je nestala, nestalo je vazduhoplovstvo i jedino pitanje je da li će Sjedinjene Američke Države "završtiti posao" ili će biti postignut mirovni sporazum.

Foto: Tanjug/AP Photo - Moramo da otvorimo Ormuski moreuz. Dakle, daćemo još jednu šansu - rekao je Tramp, tokom obilaska američke Obalske straže, javlja Skaj njuz. Tramp je istakao da će izraelski premijer Benjamin Netanjahu učiniti "šta god Tramp poželi". On je ponovio da SAD ne smeju dozvoliti Iranu da napravi nuklearno naoružanje, kao i ostale poruke poput toga da njegova administracijia navodno ima veliku podršku u ratu, da iranske vlasti žele da postignu