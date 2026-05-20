Upoznao ga kao dečaka: Putin se sastao s Kinezom s kojim se susreo pre 26 godina (video)
Večernje novosti pre 45 minuta
RUSKI predsednik Vladimir Putin ponovo se sastao sa kineskim inženjerom Peng Paijem, koga je prvi put upoznao pre 26 godina.
Foto: Skrinšot X/Global Times Nakon zagrljaja, Putin je rekao Pengu da može da poseti Rusiju "bilo kada", na šta je on odgovorio: "Svakako ću doći". Prvi susret ruskog predsednika i Penga odigrao se 2000. godine u pekinškom parku Beihaj, tokom Putinove prve predsedničke posete Kini, kada je Peng bio dečak. Peng se prisetio tog trenutka u ranijem intervjuu, rekavši da ga je Putin prilikom susreta podigao preko ograde kako bi mogli da se zajedno fotografišu.