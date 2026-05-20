Upoznao ga kao dečaka: Putin se sastao s Kinezom s kojim se susreo pre 26 godina (video)

RUSKI predsednik Vladimir Putin ponovo se sastao sa kineskim inženjerom Peng Paijem, koga je prvi put upoznao pre 26 godina.

Foto: Skrinšot X/Global Times Nakon zagrljaja, Putin je rekao Pengu da može da poseti Rusiju "bilo kada", na šta je on odgovorio: "Svakako ću doći". Prvi susret ruskog predsednika i Penga odigrao se 2000. godine u pekinškom parku Beihaj, tokom Putinove prve predsedničke posete Kini, kada je Peng bio dečak. Peng se prisetio tog trenutka u ranijem intervjuu, rekavši da ga je Putin prilikom susreta podigao preko ograde kako bi mogli da se zajedno fotografišu.