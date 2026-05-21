Ušao u jezero da bi testirao režim „Tesle” za prolazak kroz vodu

Foto: Screenshot YouTube Policijska uprava grada Grejpvajn uhapsila je muškarca pod optužbom da je u ponedeljak namerno vozilom „Tesla Sajbertrak” ušao u jezero kako bi isprobao funkciju vozila pod nazivom „Wade mode ”, režim namenjen za prolazak vozila kroz plitke vodene površine.

Policija je u saopštenju navela da, iako vozilo može fizički da bude sposobno za ulazak u plitke slatkovodne površine, „takvo ponašanje može izazvati pravne i bezbednosne probleme prema zakonima Teksasa. Vozač je uhapšen zbog vožnje u zatvorenom delu jezera, kao i zbog drugih prekršaja u vezi sa bezbednosnom opremu na vodi, saopštila je policija. „Ne bismo preporučili da neko namerno vozi svoje vozilo u vodu. To nije samo pitanje bezbednosti, već je i pravno