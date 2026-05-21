Apel vozačima: Ide lepo vreme, obratite pažnju na motocikliste i bicikliste

Pojačan intenzitet saobraćaja tokom dana, kao i povoljnije i lepše vreme, donose veći broj motociklista i biciklista na putevima širom zemlje, upozorio je AMSS.

Zbog većeg broja motociklista i biciklista, svim učesnicima u saobraćaju se savetuje dodatna pažnja i međusobno poštovanje, apeluje AMSS, dodajući da je poseban oprez neophodan u zonama škola, pešačkih prelaza i naseljenih mesta, gde se očekuje veće prisustvo dece i pešaka. Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila. Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije na (PMV) putničkim terminalima na graničnim prelazima