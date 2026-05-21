Grad Beograd slavi Spasovdan: U Starom dvoru presečen slavski kolač; SPC pozvala građane na litiju

Sveštenik Stefan Jovanović pozvao je sve građane da se u što većem broju okupe na Spasovdanskoj litiji danas u 19 časova i naglasio da Pojas Presvete Bogorodice, koji će biti na čelu litije, svima treba da bude putokaz ka jedinstvu i sabornosti.

U Starom dvoru danas je, četvrti put zaredom, svečano obeležena gradska slava Spasovdan, a pored domaćina slave, gradonačelnika Beograda Aleksandra Šapića, svečanosti je prisustvovao i predsednik Vlade Srbije Đuro Macut. U ime njegove svetosti patrijarha Srpskog gosspodina Porfirija, kolač je osveštao i prelomio epistop toplički Petar. Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić, čestitao Spasovdan svim Beograđanima i istakao da je ovo četvrta godina zaredom otkako je,