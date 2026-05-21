I, Tramp počinje novi rat? Nosač aviona je raspoređen FOTO/VIDEO

Američki nosač aviona "USS Nimitz", zajedno sa svojom udarnom borbenom grupom, ušao je u Karipsko more u trenutku pojačanih napetosti između Sjedinjenih Američkih Država i Kube.

Prema navodima lista "The Hill", raspoređivanje dolazi u vreme kada je američki predsednik Donald Tramp zaoštrio retoriku prema Havani i zapretio mogućim potezima protiv Kube. Istovremenso, beleži se i pojačana diplomatska napetost između dve zemalje. Udarna grupa oko nosača "USS Nimitz" uključuje i krstaricu klase "Arleigh Burke USS Gridley", logistički brod "USNS Patuxent", kao i vazduhoplovno krilo sastavljeno od borbenih aviona "F/A-18E Super Hornet",