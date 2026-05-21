Amerika optužila kubanskog lidera Raula Kastra za ubistvo pre tri decenije

Reuters

Sjedinjene Američke Države su optužile bivšeg kubanskog lidera Raula Kastra za zaveru radi ubistva američkih državljana i druge zločine zbog obaranja dva aviona 1996. godine između Kube i Floride.

Slučaj otkriven u sredu optužuje Kastra i petoro drugih za obaranje aviona kubansko-američke grupe Brothers to the Rescue i ubistvo četiri osobe, među njima tri Amerikanca.

Kastro, sada 94-godišnjak, tada je bio na čelu oružanih snaga zemlje i suočio se sa međunarodnom osudom zbog nesreće.

Dok SAD nastoje da naprave sve veći pritisak na komunističku vlast Kube, predsednik Migel Dijaz-Kanel nazvao je optužbe „političkim manevrom, lišenim bilo kakvog pravnog osnova“.

Govoreći u Kuli slobode u Majamiju, vršilac dužnosti državnog tužioca Tod Blanš je najavio da će SAD takođe optužiti Kastra za uništavanje aviona i četiri pojedinačne tačke optužnice za ubistvo zbog smrti Armanda Alehandrea mlađeg, Karlosa Alberta Koste, Marija Manuela de la Penje i Pabla Moralesa.

„Sjedinjene Države i predsednik Tramp ne zaboravljaju i neće zaboraviti svoje građane“, rekao je Blanš.

Optužbe će biti razmatrane na američkom sudu, a neke nose mogućnost doživotne robije.

Optužbe za ubistvo nose maksimalnu kaznu smrti ili doživotnog zatvora.

Nove optužbe Ministarstva pravde usmerene su na ključnu figuru komunističkog rukovodstva Kube u vreme kada se suočava sa intenzivnim pritiskom SAD da sprovede značajne političke i ekonomske reforme svoje jednopartijske vladavine.

„Mislim da je strategija postepeno povećavati pritisak do tačke u kojoj će kubanska vlada popustiti i predati se za pregovaračkim stolom“, rekao je Vilijam Leo Grand, stručnjak za latinoameričku politiku na Američkom univerzitetu.

SAD su uvele sankcije i blokadu nafte Kubi, zbog čega zemlja ima probleme sa nestancima struje i nestašicom hrane.

Ranije u sredu, američki državni sekretar Marko Rubio uputio je poruku kubanskom narodu povodom Dana nezavisnosti zemlje.

„Predsednik Tramp nudi novi put između SAD i nove Kube“, rekao je Rubio.

Rubio je rekao Kubancima da je vojni konglomerat poznat kao GAESA prvenstveno odgovoran za nestanke struje i nestašicu hrane koju zemlja i dalje trpi.

GAESA poseduje ili upravlja većinom profitabilnih delova kubanske ekonomije, od luka do benzinskih pumpi i hotela sa pet zvezdica.

Kao odgovor na Rubiovu poruku, Dijaz-Kanel je optužio SAD da lažu i nameću kolektivnu kaznu kubanskom narodu.

Getty Images Vršilac dužnosti državnog tužioca SAD Tod Blanš objavio je optužnice u Majamiju

Dijaz-Kanel je takođe rekao da se optužnica protiv Kastra koristi da bi se „opravdala ludost vojne agresije protiv Kube“ i optužio je SAD da iskrivljuju činjenice o obaranju aviona.

Tvrd je da je Kuba delovala u „legitimnoj samoodbrani u njenim legalnim vodama“.

Na pitanje novinara o izgledima za dovođenje Kastra u SAD radi suočavanja sa optužbama, Blanš je odgovorio da postoji nalog za njegovo hapšenje.

Nije potvrdio da li će SAD pokušati da uhapse Kastra, ali je rekao: „Očekujemo da će se pojaviti ovde, svojom voljom ili na drugi način“.

U januaru, SAD su izvele vojnu operaciju hapšenja bivšeg predsednika Venecuele Nikolasa Madura i prebacile ga u Sjedinjene Države, nakon što ga je Ministarstvo pravde optužilo.

To je transformisalo odnos Venecuele sa Vašingtonom.

Kastro, brat pokojnog kubanskog lidera Fidela Kastra, sa skoro 95 godina, ostaje uticajna ličnost, priznat na ostrvu kao preživeli „vođa Kubanske revolucije“.

Odrekao se uloga u Vladi i stranci, ali tokom predsedničkog mandata od 2008. do 2018. godine, on i bivši američki predsednik Barak Obama doneli su kratkotrajne bolje odnose između Vašingtona i Havane.

Blanš je rekao da „ne bi upoređivao slučajeve“ između Kastrovog i Madurovog.

Predsednika Donalda Trampa su pitali o političkom aspektu optužnice podignute u sredu.

„Mnogi od tih ljudi su u srodstvu sa mnom u smislu da sam imao tako dobar odnos sa kubanskim Amerikancima“, rekao je Tramp. „Na humanitarnoj osnovi, mi smo ovde da pomognemo.“

Iako se ne očekuje da će Kastro biti izručen ili da će se pojaviti u slučaju, čini se da su sve opcije na stolu, kaže advokatica Lindzi Lazopulos Fridman, koja je bila tužiteljka u kancelariji američkog tužioca u Majamiju.

„Ako bi se pojavio u sudu, imao bi ista zakonska prava kao i svaki drugi optuženi“, rekla je Fridmanova, dodajući da bi to na kraju podrazmevalo suđenje pred porotom.

„Niko ne očekuje da će slučaj slediti ovaj tipičan put... ali optužnica je ubedljiva i potkrepljena je značajnim dokazima“, rekla je za BBC.

Kuba se verovatno neće predati bez borbe

Getty Images Raul Kastro i njegov brat, kubanski revolucionarni vođa Fidel Kastro u Havani, na Kubi, u decembru 1996.

Centar u Majamiju, gde su američki zvaničnici objavili optužnicu protiv Raula Kastra, bio je pun kubanskih Amerikanaca, uglavnom predstavnika kubanskih organizacija u egzilu koje su decenijama predvodile opoziciju vladi u Havani.

Okruženi slikama četvoro ljudi koji su poginuli u nesrećama 1996. godine, mnogi na događaju u Majamiju su opisali da su oduševljeni vešću.

„Bilo je vreme, 67 godina tog ubilačkog režima“, rekla je Isela Fitere.

„Raul Kastro nije ubio samo četiri osobe. Tokom mnogih godina, ubio je bezbroj ljudi“, rekla je Fitere.

Rekla je da nikada nije kasno za pravdu i da je zahvalna Trampovoj administraciji što je preduzela ovaj korak.

Još jedna učesnica, Mercedes Puid-Soto, kaže da je srećna.

„Pravda je zadovoljena“, rekla je.

„Veoma je važno da porodice mogu da zatvore to poglavlje, a i mi Kubanci.“

I dalje nije jasno da li će „Trampova administracija koristiti ovu optužnicu na sličan način na koji je koristila optužnicu protiv Madura, kao opravdanje za vojnu operaciju pod okriljem akcije sprovođenja zakona“, rekla je Roksana Vidžil, saradnica za međunarodne poslove u Savetu za spoljne odnose.

„Malo je verovatno da će se kubanski režim predati Sjedinjenim Državama bez borbe“, primetila je Vidžil.

„Svaki potez koji podrazumeva saradnju sa kubanskim režimom bio bi veoma teško prihvatljiv za kubansku dijasporu u Sjedinjenim Državama.“

Predstavnici SAD i Kube, među njima i unuk Raula Kastra, Raul Giljermo Rodrigez Kastro, vodili su „razgovore“ poslednjih meseci, ali je malo verovatno da će američke optužbe protiv bivšeg predsednika ublažiti ove kontakte.

Naprotiv, kubanska strana je pokazala znake daljeg učvršćivanja svog stava „bez predaje, bez ustupaka“ protiv pritiska SAD, a kubanski državni mediji su osudili ono što su nazvali „lažnim optužbama“.

(BBC News, 05.21.2026)