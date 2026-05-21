'Un, dos, tres...20': Riki Martin i godišnjica nezavisnosti Crne Gore

Energičnim nastupima, zavodljivim pokretima uz latinameričke ritmove osvajao je 1990-ih muzička tržišta širom sveta, a sada će prvi put priliku da ga vidi uživo imati publika u Crnoj Gori.

Povod nije svetska turneja, već zvanična proslava 20 godina nezavisnosti Crne Gore.

Preplanuo i nasmejan, Martin je stigao u Podgoricu veče uoči proslave.

„Nadam se da ću ostaviti iza sebe noć radosti, povezanosti i slavlja.

„Muzika ima moć da nas ujedini izvan jezika i geografije, i moj cilj je da svako ode sa osećajem energije, inspiracije i ljubavi", poručio je muzičar.

Očekuje se da će Trgom nezavisnosti u Podgorici 21. maja, posle himne i numera sa lokalnim folklorom odzvanjati njegovi 'vrući' hitovi poput La copa de la vida , Livin' La Vida Loca , Maria , She Bangs and Nobody Wants to Be Lonely .

„Ova svetska zvezda prirediće ekskluzivan muzički događaj, potvrđujući status umetnika koji je tokom više od četiri decenije duge karijere srušio jezičke barijere i postao pionir globalne muzičke revolucije.

„Njegovo prisustvo na proslavi obeležavanja 20-godišnjice obnove nezavisnosti Crne Gore daje dodatnu dimenziju svečanosti, ističući Crnu Goru kao tačku susreta vrhunske umetnosti", saopštili su iz vlade.

Dobitnik Gremi nagrade, sa više od 70 miliona prodatih albuma i singlova širom sveta, Riki Martin će posle Crne Gore nastupati i u susednoj Srbiji.

Crnogorski mediji prenose da vlada veliko interesovanje za Martinov nastup - stan na dan sa pogledom na Trg nezavisnosti košta do 200 evra, a rezervacije stola u okolnim kafićima kreću se od 60 do 120 evra.

Pojedine nevladine organizacije i lokalni opozicioni pokreti kritikovali su odluku vlasti, tvrdeći da je potrošeno previše novca za Martinov angažman.

Od TV reklama do Mundijala

Rođen je u Portoriku 1971. i već kao dečak pevao je u horovima i glumio u školskim predstavama.

Sa nepunih 10 godina upoznao je televizijski svet i reflektore, pojavljujući se u TV reklamama.

Dve godine kasnije priključio se latino pop boj bendu Menudo sa kojima ostaje sve do 1989. godine.

Početkom 1990-ih objavljuje prvi solo album Ricky Martin, posle kojeg su usledili Me amarás (Volećeš me) i A medio vivir (Život upola).

Kada je u proleće 1999. godine odjeknuo zarazni ritam njegove pesme Livin' La Vida Loca , muzička industrija će se promeniti.

Singl će biti među najprodavanijim, piše na sajtu britanske enciklopedije Britanika.

Riki Martin će postati asocijacija za energične nastupe i plesne pokrete koje smo, bar mi milenijalci (generacija rođenih od 1981. do 1996.) neumoljivo pokušavali da imitiramo.

Iste godine, na Gremi dodeli njegov album, Vuelve (Vrati se), osvojio je nagradu za najbolji latino pop nastup.

Izvođenje pesme La copa de la vida („Šolja života“) na ceremoniji dodele nagrada pomoći će mu da osvoji i kontinentalni deo Sjedinjenih Američkih Država.

Upravo je ta pesma bila himna Svetskog prvenstva u fudbalu organizovanom u Francuskoj samo godinu dana ranije.

Prvi album na engleskom Ricky Martin objavio je 1999. i nastavio je u istom ritmu i u narednim godinama.

Posle kratke pauze vratio se u studio i objavio ih još nekoliko.

Početkom 2026. bio je među gostujućim izvođačima na poluvremenu Superbola - najveće utakmice američkog fudbala.

Riki Martin sa bračnim partnerom Josefom

'Mrzeo sam sebe'

Uzbuđene devojke sa podignutim rukama ka bini, dok igraju uz vrcave taktove Martinovih numera, najčešća su scena svih njegovih koncerata.

Međutim, godinama su kružile glasine o njegovoj seksualnosti, do otvorenog pitanja voditeljke u jednom intervjuu 2000. godine.

Kasnije će Martin priznati da zbog tog razgovora pati od od posttraumatskog stresnog poremećaja i da mu je trebalo mnogo godina da se pomiri sa seksualnošću.

Sa tim problemima „borio“ se i na vrhuncu popularnosti 1999. godine.

„Iako sam imao veze sa muškarcima kada sam se rastao od prve ljubavi, i dalje nisam bio spreman da prihvatim sebe kao geja“, napisao je u autobiografiji Ja (Me) .

„Mrzeo sam sebe“, napisao je.

Da je homoseksualac javno je objavio 2010. godine.

Sedam godina kasnije oženio se sirijsko-švedskim umetnikom Džvanom Josefom, sa kojim ima dvoje dece zahvaljujući surogat majci.

Istopolni brakovi još nisu dozvoljeni u mnogim evropskim državama, ali jesu u Crnoj Gori, gde će 21. maja Riki Martin biti i glavni gost.

Pop zvezdu je 2022. optužio rođak za navodno seksualno zlostavljanje, što je pevač negirao.

Tužba je u međuvremenu povučena, a Martin je poručio da je „žrtva laži" i da je vreme da „zaleči rane".

Godinu dana kasnije objavio je da njegov partner i on planiraju da se razvedu.

(BBC News, 05.21.2026)