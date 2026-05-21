Danas Spasovdanska litija povodom slave grada, u njoj Pojas Presvete Bogorodice

Beta pre 2 sata

Litija, kojom se kao centralnom manifestacijom danas obeležava slava Beograda Vaznesenje Gospodnje - Spasovdan, krenuće oko 19 časova od Vaznesenjske crkve, do hrama Svetog Save, gde će poglavar Srpske pravoslavne crkve (SPC) patrijarh Porfirije položiti Pojas Presvete Borogorice.

Relikvija, "najveće svetinje u pravoslavom svetu", doneta je u Beograd posle šest vekova od kada ju je Knez Lazar poklonio manastiru Vatoped, na Svetoj Gori.

Postaviće ga u spasovdanskoj litiji ispod baldahina - koji simbolizuje nebo. Časni krst na čelu povorke, kao posebno priznanje, ove godine nosiće Andrej Drobnjaković, učenik Matematičke gimnazije koji je osvojio brojne medalja na takmičenjima.

Po dolasku u Hram Svetog Save patrijarh Porfirije služiće akatist Presvetoj Bogorodici (koja je zaštitnica Beograda) i njenom Pojasu, nakon čega će se obratiti okupljenima.

Prethodno, istog dana, u 9 časova, patrijarh Porfirije služiće liturgiju u Vaznesenjskoj crkvi, jer je dan ranije tu donet Pojas iz manastira Vatoped.

Iz SPC su ukazali da "Sveto predanje uči da je Bogorodica satkala Pojas od kamilje dlake", zahvaljujući kojem su se "desila brojna čuda, a posebno pomaže bezdetnim porodicama da dobiju potomstvo".

Predviđeno je da se građanima podeli 300.000 "platnenih trakica osveštenih nad Pojasom u Manastiru Vatopedu".

Vernici će moći da u Hramu Svetog Save priđu i poklone se Pojasu Presvete Bogorodice koji će u Beogradu biti do 29. maja.

(Beta, 21.05.2026)