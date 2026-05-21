Inđija: Pronađeno telo, sumnja se na Aleksandra Nešovića Baju

U jednom buretu, koje je otkopano na teritoriji opštine Inđija u prisustvu javnih tužilaca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu (VJT), policije i forenzičara, pronađeno je telo za koje se veruje da bi moglo da pripada Aleksandru Nešoviću Baji, za kojim se tragalo.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu telo će biti poslato radi obavljanja obdukcije na Institut za sudsku medicinu u Beogradu, kao i radi DNK veštačenja.

VJT je prethodno danas saopštilo da se istraga za ubistvo Nešovića i druga povezana krivična dela vodi protiv deset ljudi i da su naredili ukupno 70 različita veštačenja.

Dodaju i da su u okviru istrage zbog sumnje na teško ubistvo po nalogu tužilaštva oduzeta 24 mobilna telefona, jedna narukvica za fitnes, dva laptopa, jedan desktop računar, dva risivera, tri hard diska i deset vozila.

Saopštili su i da je izdato 12 naredbi za utvrđivanje prisustva barutnih čestica, kao i 13 naredbi za DNK veštačenja.

Doneta je i naredba za izuzimanje uzoraka eventualnih tragova opaljenja iz vatrenog oružja od dva lica, naredba za izuzimanje podnokatnog sadržaja od četiri lica, kao i 10 naredbi za forenzičku registraciju lica.

Nestanak Nešovića prijavljen je 13. maja 2026. godine, a prema prikupljenim dokazima proizlazi da je on ubijen prethodne večeri, saopštio je VJT.

U restoranu u kom se desilo ranjavanje, za stolom ubijenog kog mediji povezuju sa beogradskim kriminalnim miljeom, navodno se nalazio i tadašnji šef beogradske policije Veselin Milić, koji je smenjen i u pritvoru.

(Beta, 21.05.2026)