Kosovo: Pritvor za 7 srpskih direktora; Petković traži oslobađanje

Beta pre 1 sat

Osnovni sud u Prištini odredio je pritvor do mesec dana za sedmoro Srba, direktora zdravstvenih i obrazovnih ustanova u Gračanici optuženih za krivično delo "povreda slobodne volje birača".

Direktori tih institucija privedeni su nakon što ih je kosovski ministar za zajednice i povratak u tehničkom mandatu Nenad Rašić optužio za pritisak i deljenje otkaza radnicima zbog političkih razloga, odnosno jer su podržavali opcije koje nisu Srpska lista.

Direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Petar Petković potvrdio je danas da je pritvor od mesec dana za sedmoro direktora zdravstvenih i prosvetnih institucija Srbije sa centralnog dela Kosova i Metohije - Bratislava Lazića, Mirjanu Dimitrijević, Sašu Mladenovića, Bobana Petrovića, Ljubišu Karadžića, Milicu Dimić i Nebojšu Rašića.

Naveo je da je Beograd u stalnoj komunikaciji sa svim relevantnim međunarodnim predstavnicima, zahtevajući da sedmoro Srba odmah bude pušteno na slobodu.

"Određen je po direktnom političkom nalogu Aljbina Kurtija, uz pomoć njegovog poslušnika Nenada Rašića, a sa tri osnovna cilja - da se dodatno udari na srpske institucije zdravstva i školstva, da se oslabi Srpska lista i da se srpski narod zastraši pred početak izborne kampanje", ocenio je Petković u saopštenju.

Prema njegovim rečima, Kurti nije računao da srpski narod pokazuje da je najsložniji i najsnažniji kada je to najpotrebnije i da će zato na predstojećim parlamentarnim izborima "još snažnje podržati Srpsku listu, a izdajnika Rašića poslati na zasluženo mesto - na smetlište političke istorije".

"Ne samo da je reč o Kurtijevoj predizbornoj nervozi pa zato preko leđa srpskog naroda ponovo želi da se domogne vlasti jer svojim biračima nema šta drugo da ponudi, ovde je po sredi i Kurtijev dodatni pokušaj obračuna sa srpskim zdravstvenim i prosvetnim institucijama na KiM, kao vid osvete za ono što nije uspeo da sprovede 15. marta ove godine", tvrdi Petković.

Ocenio je da nigde u svetu ne postoji primer da interni administrativni procesi budu osnov za hapšenje direktora krucijalnih institucija, s obzirom na to da je pitanje radno-pravnih odnosa jasno definisano zakonom i vodi se u skladu sa zakonskim procedurama i propisima.

"Nedopustivo je mešanje Prištine u srpsko školstvo i zdravstvo na Kosovu i Metohiji nad kojim Kurti nema nikakve ingerencije i direktna je odgovornost Nenada Rašića hapšenje sedmoro srpskih direktora i uvođenje takozvane kosovske policije u srpske institucije na KiM", smatra Petković.

Dodao je da će svi koji su svojim činjenjem doprineli privođenju sedmoro direktora srpskih institucija "biti procesuirani i krivično gonjeni u skladu sa zakonom".

(Beta, 21.05.2026)

Đurić razgovarao sa potpredsednikom Vlade Ukrajine

