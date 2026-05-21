Prognoza vremena za četvrtak, 21. maj: Danas promenljivo vreme, smena sunčanih i oblačnih intervala
Beta pre 39 minuta
U Srbiji će sutra biti promenljivo vreme uz smenu sunčanih i oblačnih intervala, a kiša ili kratkotrajni pljuskovi se očekuju uglavnom na severu zemlje u brdsko-planinskim predelima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.Duvaće slab i umeren vetar, povremeno i jak, severozapadni. Najniža temperatura će se kretati od sedam do 13 stepeni, u Negotinskoj krajini oko 17 stepeni, a najviša od 22 do 26 stepeni.
U Beogradu će biti promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Duvaće umeren severozapadni vetar. Najniža temperatura će biti oko 11 stepeni, a najviša dnevna oko 25 stepena.
(Beta, 21.05.2026)