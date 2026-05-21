Protest u Novom Sadu: Suspendovani nastavnici Jovine gimnazije

Veći broj građana i učenika okupio se na protestu u Novom Sadu zbog suspendovanja šestoro nastavnika i nastavnica Jovine gimnazije, koje je direktor Radivoje P. Stojković danas isključio iz nastave, na kom su okupljeni zatražili i njegovu smenu.

Suspendovani su Marija Vasić, Rima Grujić, Jovan Travica, Danijela Grujić, Dragan Vulić i Biljana Prlina.

Skup podrške suspendovanim prosvetarima održan je ispred Mašinske škole, koja je jedna od lokacija u koju je ranijom odlukom direktora izmeštena nastava iz Jovine gimnazije.

"Ako se ne budemo borili sile mraka će pobediti, Jovine gimnazije neće biti", ocenila je profesorka Rima Grujić obraćajući se okupljenima.

Ona je navela i da je ovaj protest "okrenut prema celoj prosveti i intelektualnom svetu u Srbiji".

"Ne smemo pokleknuti. Mi moramo biti poslednja linija odbrane onog što učimo decu", poručila je.

Suspendovani nastavnik Profesor Jovan Travica rekao je da nastavnici više nemaju alternativu.

"Ili će on završiti svoj direktorski mandat, ili ćemo mi završiti naše radne vekove u prosveti", kazao je on

Njihov kolega, profesor Goran Radojev naveo je da su profesori Jovine gimnazije suspendovani pod pretnjom da će biti otpušteni zbog toga što su protestovali ispred Gradske kuće.

"Da li je moguće da jedan čovek može nekom da zabrani da iskaže svoj lični stav? Imamo situaciju da jedan čovek može da radi šta hoće. I više nemamo vremena da čekamo ishod krivičnih prijava koje će protiv njega zbog ovoga biti podnete, on mora sad da ode", kazao je Radojev.

Profesorka Marija Vasić izjavila je danas da ih je direktor pozvao na razgovor u 13.30 časova i nakon toga im uručio suspenzije i rekao da su "od sada trajno udaljeni s posla i na disciplinskim merama".

Ona je kazala da nije poznato šta će biti s ocenama učenika.

"Udaljeni smo s posla dok se ne završi disciplinski postupak, a svi postupci su zakazani za 1. jun. To znači da verovatno do kraja školske godine nećemo raditi", navela je ona.

Vasić je rekla i da su ostali zakazani testovi i nezaključene ocene, o čemu je mejlom obavestila svoje učenike.

"Mi ćemo svi da uzmemo advokate i da se konsultujemo, jer sve što je direktor napisao je nezakonito", rekla je Vasić.

Kako je precizirala, svima se na teret stavlja istih pet tačaka, među kojima učestvovanje u štrajku upozorenja, gde ih direktor tereti da nisu obezbedili minimum rada, kao i izostanak sa dežurstava.

Vasić je navela da njoj direktor stavlja na teret to što je davala izjave za medije, kao i to što je 15. maja učestvovala na protestu ispred Gradske kuće i "radikalno govorila o tome da on krši zakon i zaključava đake".

(Beta, 21.05.2026)