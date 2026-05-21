SRCE: Marta Kos bi morala da zna da novi zakoni nisu put ka slobodnim izborima

Srbija centar piše u saopštenju da je usvajanje tih zakona "predstavlja klasičan primer političke simulacije reformi".

Stranka objašnjava da, "iako se ovi zakoni formalno pozivaju na ispunjavanje preporuka ODIHR, oni neće rešiti sistemske uzroke izborne krađe, a ne treba zaboraviti ni spremnost Vučićevog režima da silom, pretnjama i ucenama, koje se sprvode na svim nivoima, a često i upotrebom golog nasilja, nateraju građane da im daju glas".

Srbija centar navodi da je od ukupno 25 preporuka ODIHR, "vlast selektivno odabrala samo one koje najmanje ugrožavaju njihovu kontrolu nad procesom, s tim da je samo jednu stvarno primenila, a sve ostale izigrala".

Ključne preporuke koje se odnose na funkcionersku kampanju, pritisak na birače i zloupotrebu državnih resursa su potpuno ignorisane i neće promeniti realnost na terenu, piše u saopštenju.

Članovima Komisije za reviziju biračkog spiska i dalje je uskraćen direktan i automatizovan uvid u baze prebivališta i državljana, što onemogućava otkrivanje fiktivnih prebivališta, navodi stramnka.

Jedna od glavnih Petrašinovićevih "inovacija" je uvođenje obaveznih obuka i sertifikata za članove biračkih odbora koje organizuje RIK, čime se daje moć da diskvalifikuje nepoželjne kontrolore opozicije pod izgovorom "nepoložene obuke" kako bi se uklonili oni koji bi mogli efikasno da spreče krađu na samom biračkom mestu, kaže se dalje.

Zatim, bez reforme Regulatornog tela za elektronske medije (REM), "režimski mediji nastaviće sa brutalnom kampanjom protiv političkih neistomišljenika i neograničenom promocijom vlasti, što obesmišljava kompletan izborni proces", piše Srbija centar.

Pored toga, dozvoljavanje biraču da potpisom podrži više lista 2ozakoniće i potpisivanje za satelitske liste koje služe za zbunjivanje građana"

Poseban problem su i izmene koje će omogućiti grupama građana da podnose manjinske liste, "što će omogućiti kreiranje lažnih manjinskih lista pod kontrolom režima", predviđa stranka.

Srbija centar piše da bi "zato bi evropska komesarka za proširenje Marta Kos morala da bude svesna da Petrašinovićevi zakoni nisu put ka slobodnim izborima, već pokušaj da se pred međunarodnom zajednicom simulira napredak Srbije ka EU, dok će se u stvarnosti učvrstiti sistem u kojem je stvarna promena vlasti putem izbora onemogućena".

"Podrška komesarke Kos ovom procesu šalje opasnu poruku da je EU spremna da prihvati samo formu bez sadržaja i time obezbedi veću izbornu manipulaciju nego u prethodnim izbornim ciklusima", piše u saopštenju.

Evropska komesarka za proširenje je danas na društvenoj mreži Iks napisala: "Pozdravljam usvajanje četiri izborna zakona u Srbiji posle preporuka Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR). Ovo je prvi važan korak ka podršci slobodnim i poštenim izborima".

Kos je dodala da će EU nastaviti da tesno sarađuje sa srpskim vlastima u cilju usvajanja dva ključna preostala zakona: o borbi protiv korupcije i finansiranju političkih aktivnosti.