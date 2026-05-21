SSP: Evroposlanice iz grupe Socijaldemokrata u dvodnevnoj poseti Beogradu

Van Brempt, koja je potpredsednica poslaničke grupe Socijaldemokrata zadužena za proširenje Evropske unije, i Marta Temido, koja je takođe iz grupe socijaldemokrata i šefica nedavne ad hoc misije Evropskog parlamenta u Srbiji, održaće niz sastanaka sa poslaničkom grupom SSP-a, predsednikom stranke Draganom Đilasom, kao i sa mladima i Ženskom mrežom SSP-a, naveli su iz stranke u saopštenju.

Dodali su da će centralni događaj njihove posete biti tribina o odnosima Srbije i EU, gde će o borbi za očuvanje evropskih vrednosti u Srbiji razgovarati sa Draganom Đilasom, Duškom Lopandićem iz stranke SRCE i Vladimirom Međakom iz Evropskog pokreta.

Internacionalni sekretar SSP-a Konstantin Samofalov poručio je da je visoka poseta socijaldemokrata iz Evropskog parlamenta "još jedna potvrda da Srbija ima prijatelje u Evropi".

"Proevropske političke snage su garancija da će Srbija biti izvučena iz kandži kriminala, garancija obnavljanja države, institucija i dostojanstva i sloboda i prava građana", naveo je Samofalov u saopštenju.