VJT: 70 veštačenja u istrazi ubistva A.N. u slučaju Senjak

Beogradsko Više javno tužilaštvo (VJT) saopštilo je da je u dosadašnjem toku istrage u "slučaju Senjak" donelo ukupno 70 naredbi za različita veštačenja.

U saopštenju piše da se istraga vodi protiv 10 osoba zbog sumnje da su izvršili različita krivična dela u vezi sa krivičnim delom teško ubistvo A.N, za čijim telom se i dalje traga.

"Takođe, po nalogu tužilaštva oduzeta su 24 mobilna telefona, jedna narukvica za fitnes, dva laptopa, jedan desktop računar, dva risivera, tri hard diska i 10 vozila u cilju prikupljanja materijalnih dokaza", dodaje se.

Navodi se da je "izdato 12 naredbi za utvrđivanje prisustva barutnih čestica", te precizira da se od kog broja 10 naredbi odnosi na utvrđivanje prisustva barutnih čestica u vozilima.

Dodaje se da se jedna naredba odnosi za utvrđivanje prisustva barutnih čestica kod dve osobe i jedna za utvrđivanje prisustva barutnih čestica na mestu izvršenja krivičnog dela – u kamin sali restorana "27".

"Doneto je i 13 naredbi za DNK veštačenja, od kojih se 10 odnosi na veštačenje tragova u vozilima, jedna na tragove na mobilnom telefonu, jedna naredba za podnokatni sadržaj za četiri lica, a jedna naredba za tragove i predmete nađene u restoranu "27", piše u saopštenju.

VJT je navelo da su dve naredbe izdate radi izrade DNK profila, od kojih se jedna odnosi na izradu DNK profila sa svih predmeta nađenih prilikom uviđaja u restoranu "27", a druga za izradu DNK profila oštećenog A.N.

"Doneta je i naredba za izuzimanje uzoraka eventualnih tragova paljenja iz vatrenog oružja od dva lica, naredba za izuzimanje podnokatnog sadržaja od četiri lica, kao i 10 naredbi za forenzičku registraciju lica", piše u saopštenju.

Doneta je i naredba za informatičko veštačenje uređaja za automatsku obradu podataka i opreme na kojoj se čuvaju video zapisi, dodaje se.

VJT je navelo da su donete i tri naredbe za pretresanje - jedna za pretres restorana "27", jedna za pretresanje dva službena vozila i jedna za pretresanje opreme na kojoj se čuvaju elektronski zapisi.

"Takođe je doneta naredba za fizičko-hemijsko veštačenje i 12 zahteva za listing kao i 24 naredbe za veštačenje oduzetih mobilnih telefona", navodi se.

VJT je saopštilo i da, pored naloženih veštačenja, preduzima i druge dokazne radnje, nastavlja da utvrđuje sve okolnosti ovog krivično-pravnog događaja i sprovodi opsežnu potragu za A.N, čiji je nestanak prijavljen 13. maja 2026.

U saopštenju piše da "prema prikupljenim dokazima proizlazi da je isti lišen života na podmukao način prethodne večeri".

Zbog toga je, kako je ranije saopšteno, uhapšeno deset osoba, među kojima je i bivši načelnik beogradske policije Veselin Milić.

(Beta, 21.05.2026)