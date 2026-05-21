Bili smo velesila, a onda su došle devedesete! Šta se desilo sa našim stočarstvom: Nekada smo hranili Ameriku, a evo koliko smo grla izgubili (video)

Srbija se suočava sa ozbiljnim padom stočarske proizvodnje Farmeri rade sa velikim gubicima zbog niske otkupne cene i neizvesnosti oko plasmana proizvoda Srbija, koja je nekada važila za ozbiljnu stočarsku zemlju i velikog izvoznika mesa, danas se suočava sa padom domaće proizvodnje i sve većom zavisnošću od uvoza.

Dok farmeri upozoravaju da posluju sa velikim gubicima, stručnjaci ocenjuju da domaće stočarstvo već više od tri decenije beleži kontinuirani pad. Agroekonomista Milan Prostran kaže da koren problema nije nastao juče, već da je sve počelo još početkom devedesetih godina. - Godina stanja stočarske proizvodnje, startna godina kada je počeo sunovrat stočarstva u Srbiji je bila 1990. godina prošlog veka kada smo imali 1.600.000 grla goveda. Danas imamo oko 725.000.