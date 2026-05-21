Čelično prijateljstvo u brojkama: Kineske investicije u Srbiji premašile 14 milijardi evra, sporazum o slobodnoj trgovini kruna saradnje dve zemlje

Ekonomska saradnja Srbije i Kine intenzivirana je poslednjih 15 godina, s Kinom kao najvećim ulagačem i najvažnijim trgovinskim partnerom Srbije od 2024. godine Kineske investicije prelaze 7,2 milijarde evra, a u Srbiji posluje 37 kineskih fabrika, sa posebnim značajem u rudarstvu, metalurgiji i auto-industriji Ekonomska saradnja Srbije i Kine, koja je započela investicijama pre petnaestak godina, danas predstavlja jedan od najsnažnijih stubova srpske privrede. Sa