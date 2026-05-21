(Foto, video) Prvi snimci sa mesta pucnjave na Novom Beogradu: Ranjen vlasnik lokala, pre tri i po meseca na istom mestu bačena bomba!

Vlasnik restorana zadobio je prostrelne rane tokom incidenta Pre tri i po meseca na isti restoran bačena je eksplozivna naprava, a tada su uhapšena dvojica osumnjičenih Vlasnik poznatog restorana na Novom Beogradu ranjen je danas oko 11.30 sati u pucnjavi koja se dogodila.

Kako nezvanično saznajemo, policija je na mestu pucnjave na Novom Beogradu. Uhapšena je jedna osoba za koju se sumnja da je izvršilac. Kako prenosi reporter "Blica" sa lica mesta, pronađen je pištolj kojim je, kako se sumnja, izvršeno krivično delo. Pištolj je nađen sa zadnje strane lokala. Kako prenose pojedini mediji u pucnjavi je prostrelne rane zadobio vlasnik restorana. Na isti lokal pre tri i po meseca bačena je eksplozivna naprava zbog čega su uhapšena