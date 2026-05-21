Milijarda u investicijama, predavanje na prestižnom univerzitetu... Evo zašto Vučić ide u Kinu, ovo su svi detalji posete za koju kaže da je "najvažnija do sada"

Analitičari naglašavaju da Kina tretira Srbiju ravnopravno i da je ova poseta potvrda spoljnopolitičke pozicije Srbije, kao i prilika za širu ekonomsku, tehnološku i kulturnu saradnju.

Kako kažu, Srbija ima poseban značaj na geopolitičkoj sceni i da odnosi sa Kinom predstavljaju najveći mogući nivo saradnje u svim oblastima. Petodnevna poseta predsednika Aleksandra Vučića Kini svega nekoliko dana nakon što su u Pekingu bili Donald Tramp, američki predsednik pa potom i Vladimir Putin, predsednik Rusije pokazatelj je najvišeg mogućeg nivoa Srbije i Kine, ocenjuju analitičari. Kako kažu, na stolu će biti sve teme bez izuzetaka što je retka