"Napadaju nas na svakih 6 meseci" Oglasio se Vuk Bajrušević nakon što se ponovo našao na meti napadača: Bačen Molotovljev koktel na njegov kafić

Policija je izuzela snimke sa sigurnosnih kamera i započela istragu motiva napada Napadač je nepoznat, a požar je izazvao materijalnu štetu bez povređenih Molotovljev koktel bačen je noćas oko dva sata na poznati ugostiteljski objekat u beogradskom naselju Vračar čiji je vlasnik Vuk Bajrušević, prva žrtva "zemunskog" klana, kojeg je ekipa Informera zatekla ispred kafića. - Napadaju nas na svakih šest meseci, molim vas, nemojte me više ništa pitati i vi dolazite na