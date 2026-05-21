Sledi repriza Venecuele?! Usijanje na Karibima, nosač aviona nišani Kubu, Amerika uputila jeziv signal: Podignuta optužnica protiv Raula Kastra

Blanš tvrdi da je Kastro izdao naredbu za obaranje aviona Kuba ne izručuje ljude SAD a Blanš je rekao da "postoje razni načini da se dovedu optuženi koji se nalaze u drugim zemljama" Sjedinjene Države podigle su optužnicu protiv bivšeg predsednika Kube Raula Kastra (94) zbog njegove navodne uloge u obaranju dva civilna aviona 1996, u kojima su poginule četiri osobe, uključujući tri Amerikanca. Vršilac dužnosti državnog tužioca SAD-a Tod Blanš rekao je prilikom