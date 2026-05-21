Upaljen narandžasti alarm, vreme je opasno! Hitno upozorenje RHMZ zbog nevremena koje juri ka Srbiji: Narednih 48 sati je ključno, ovi delovi će biti na najjačem udaru

Lokalno su moguće pojave sugradice, grada i jakog, povremeno olujnog vetra sa severa i severozapada Najveća verovatnoća nepogoda je u centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Srbiji Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upravo je upozorio da se sutra i u subotu na području Srbije očekuju kratkotrajne vremenske nepogode.

Kako ističu iz RHMZ, u petak i subotu biće promenljivo i nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji posle podne mogu biti lokalno izraženiji uz kratkotrajnu pojavu sugradice i grada i jak, kratkotrajno i olujni severni i severozapadni vetar i to sa većom verovatnoćom pojave u centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Srbiji. Narandžasti meteoalarm, koji označava opasno vreme, sutra će biti na snazi u Šumadiji, Pomoravlju, istočnoj i jugoistočnoj