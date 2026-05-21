Voze u kontrasmeru i po 10 kilometara! Uđu na izlaz, najčešće greše muškarci, a evo i koje su godište: Ko i zašto zaluta na auto-putu

Italija rigorozno kažnjava vožnju u kontrasmeru U Evropi, muškarci stariji od 65 godina češće su odgovorni za ove incidente Sa vozačima koji voze u kontrasmeru, izuzetno rizičnom i opasnom prekršaju u saobraćaju, muku muče sve zemlje u svetu.

U Srbiji ne prođe dan a da na mrežama ne osvane snimak ove opasne vožnje. Kazne se razlikuju od države do države, a u jednoj zemlji EU za ovaj prekršaj vozačima se trajno oduzima dozvola! Šta je razlog vožnje u kontrasmeru, bavile su se neke studije, a istraživači su došli do alarmantnih podataka. Mnoge evropske zemlje bavile su se istraživanjima i analizom saobraćajnog fenomena – vožnje u kontrasmeru, izuzetno opasnog i učestalog na putevima u svetu. Statistike