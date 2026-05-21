Nemački kancelar poziva na bržu integraciju Zapadnog Balkana u EU

Nemački kancelar Friedrich Merz pozvao je na ubrzanje procesa proširenja Evropske unije (EU) uz primenu inovativnih rešenja koja bi uključivala privilegovan pristup jedinstvenom tržištu, status posmatrača u telima EU i postepenu integraciju u procese donošenja odluka.

To bi trebalo da omogući da se ubrza integracija zemalja Zapadnog Balkana i Moldavije, dok za Ukrajinu predlaže pridruženo članstvo. Merz je u pismu institucijama EU naveo da je proširenje geopolitički imperativ, ali da taj proces predugo traje, što i među kandidatima za pristupanje i među članicama EU dovodi do frustracije. EU treba da ostane privržena obećanju da zemlje Zapadnog Balkana i Moldavija mogu da se pridruže EU, naveo je on u pismu upućenom predsedniku