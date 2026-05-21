Bivši načelnik UKP Nemanja Đuran dobio otkaz dva dana pre saslušanja u vezi sa slučajem hapšenja Veselina Milića

Danas pre 2 sata  |  Uglješa Bokić
Bivši načelnik Uprave kriminalističke policije Nemanja Đuran dobio je otkaz u Ministarstvu unutrašnjih poslova dva dana pre nego što je u svojstvu građana saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu povodom ubistva na Senjaku i hapšenja sada bivšeg načelnika beogradske policije Vselina Milića.

Ovu informaciju je za našu redakciju potvrdilo više izvora iz vrha MUP-a, a Danas je imao i uvid u rešenje o prestanku radnog odnosa, koje su nam dostavili naši izvori. Prema tom rešenju, Đuran nije dobio otkaz zbog slučaja u vezi Milića i njegovog saslušanja u VJT povodom toga, već zato što, navodno, nije dolazio na posao tri dana za redom, što je jedini slučaj kada zaposleni može da dobio otkaz po automatizmu i sili zakona, bez prethodno vođenja postupka. Rešenje
