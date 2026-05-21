Bivši službenik Obaveštajne službe Austrije osuđen zbog špijunaže za Rusiju

Bivši službenik Obaveštajne službe Austrije Egisto Ot proglašen je u sredu krivim za špijunažu za Rusiju u procesu nazvanim najvećim špijunskim suđenjem u Austriji poslednjih godina što je skandal koji je oživeo strahove da je Austrija i dalje žarište ruske špijunske aktivnosti, piše britanska RTV BBC.

Porota u Beču proglasila je Ota (63) krivim za predaju informacija ruskim obaveštajnim službenicima i Janu Marsaleku, odbeglom rukovodiocu propale nemačke platne kompanije Wirecard. Ot koji poriče optužbe, osuđen je na četiri godine i jedan mesec zatvora. Njegov advokat se žalio na presudu. Pored špijunaže, Ot je proglašen krivim za zloupotrebu službenog položaja, podmićivanje, tešku prevaru i kršenje poverenja. Sud je saslušao optužbu da je on pomagao „tajnu