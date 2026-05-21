Bivši službenik Obaveštajne službe Austrije osuđen zbog špijunaže za Rusiju

Danas pre 2 sata  |  Beta
Bivši službenik Obaveštajne službe Austrije osuđen zbog špijunaže za Rusiju

Bivši službenik Obaveštajne službe Austrije Egisto Ot proglašen je u sredu krivim za špijunažu za Rusiju u procesu nazvanim najvećim špijunskim suđenjem u Austriji poslednjih godina što je skandal koji je oživeo strahove da je Austrija i dalje žarište ruske špijunske aktivnosti, piše britanska RTV BBC.

Porota u Beču proglasila je Ota (63) krivim za predaju informacija ruskim obaveštajnim službenicima i Janu Marsaleku, odbeglom rukovodiocu propale nemačke platne kompanije Wirecard. Ot koji poriče optužbe, osuđen je na četiri godine i jedan mesec zatvora. Njegov advokat se žalio na presudu. Pored špijunaže, Ot je proglašen krivim za zloupotrebu službenog položaja, podmićivanje, tešku prevaru i kršenje poverenja. Sud je saslušao optužbu da je on pomagao „tajnu
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Bivši službenik Obaveštajne službe Austrije osuđen zbog špijunaže za Rusiju

Bivši službenik Obaveštajne službe Austrije osuđen zbog špijunaže za Rusiju

Nova pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

AustrijaBečBBCRusijaNemačkazloupotreba službenog položaja

Svet, najnovije vesti »

Ušao u jezero da bi testirao režim Tesle za prolazak kroz vodu

Ušao u jezero da bi testirao režim Tesle za prolazak kroz vodu

Auto blog pre 41 minuta
Sirski izneo jezivu tvdrnju o paklu na frontu! Ukrajinski komandant šokirao Brisel užasnim brojkama

Sirski izneo jezivu tvdrnju o paklu na frontu! Ukrajinski komandant šokirao Brisel užasnim brojkama

Kurir pre 47 minuta
Erdogan podržao produženje primirja između SAD i Irana

Erdogan podržao produženje primirja između SAD i Irana

Politika pre 1 sat
Troje mrtvih, desetoro u karantinu u Novom Meksiku

Troje mrtvih, desetoro u karantinu u Novom Meksiku

Politika pre 1 sat
Ušao u jezero da bi testirao režim „Tesle” za prolazak kroz vodu

Ušao u jezero da bi testirao režim „Tesle” za prolazak kroz vodu

Politika pre 1 sat