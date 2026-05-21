Poslovni forum Srbija-Ukrajina otvoren u Beogradu, učestvuje 45 privrednika

Poslovnom forumu Srbija-Ukrajina, koji je otvoren večeras u Beogradu u Klubu privrednika, prisustvuje 45 privrednika koji predstavljaju 30 kompanija, od kojih je 12 iz Ukrajine.

Delegaciju ukrajinskih privrednika predvodi potpredsednik Vlade za evropske i evroatlantske integracije i trgovinski predstavnik Ukrajine Taras Kačka koji će sa ministarkom trgovine Srbije Jagodom Lazarević nastaviti pregovore dve zemlje o sklapanju sporazumu o slobodnoj trgovini. U ukrajinskoj delegaciji je i predsednik Privredne komore Ukrajine Genadij Čižikov. Ukrajina je jedina evropska zemlja sa kojom Srbija nema sporazum o slobodnoj trgovini. To je zemlja