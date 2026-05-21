Pripadnici američke hitne službe u karantinu zbog izloženosti neidentifikovanoj supstanci, tri osobe mrtve

Tri osobe su mrtve, a više od 10 pripadnika hitnih službi je bilo u karantinu zbog moguće izloženosti neidentifikovanoj supstanci prilikom odgovora na poziv u ruralnom delu Novog Meksika, saopštile su lokalne vlasti.

Četiri osobe su prvobitno pronađene bez svesti u jednoj kući u Mauntineru, istočno od Albukerkija, saopštila je državna policija Novog Meksika. Tri su preminule, dok je četvrta zbrinuta u bolnici u Albukerkiju, saopštila je policija. Njihova imena nisu objavljena. Vlasti su saopštile da su pripadnici hitne pomoći bili izloženi supstanci i počeli da osećaju simptome, uključujući mučninu i vrtoglavicu. Istražitelji rade na identifikaciji supstance. Gradonačelnik